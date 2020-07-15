Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По данным следствия, несовершеннолетняя познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.
“11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта”, – сообщили в ГБР.
Как отметили в Госбюро, спустя несколько дней девушка сообщила о случившемся своему учителю, который и убедил ее обратиться в полицию.
- Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область) по факту изнасилования женщины и пыток по отношению к ней. Им сообщили о подозрении.
- Впоследствии были опубликованы фотографии задержанных полицейских, которые подозреваются в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции.
- Штат Кагарлыкского отделения полиции, где произошло изнасилование, полностью сократили.