Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, несовершеннолетняя познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.

“11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта”, – сообщили в ГБР.

Как отметили в Госбюро, спустя несколько дней девушка сообщила о случившемся своему учителю, который и убедил ее обратиться в полицию.

  • Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область) по факту изнасилования женщины и пыток по отношению к ней. Им сообщили о подозрении.
  • Впоследствии были опубликованы фотографии задержанных полицейских, которые подозреваются в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции.
  • Штат Кагарлыкского отделения полиции, где произошло изнасилование, полностью сократили.