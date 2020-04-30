Об этом идет речь в материале одесской медиакомпании “Думская“.
Известно, что в поджоге подозревается некий Юрий Т. 1971 года рождения, бывший послушник монастыря, в настоящее время бездомный.
Мужчина признался в совершенном преступлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Пожар в одесском монастыре произошел в ночь на 24 апреля. Поджигатель швырнул три бутылки с зажигательной смесью “коктейли Молотова”, в результате чего произошло возгорание.
- Ранее, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, как в Одессе обвалилась стена трехэтажного дома.