В Одессе полиция задержали бывшего послушника монастыря, который подозревается в поджоге двух машин и хозяйственной постройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата.

Об этом идет речь в материале одесской медиакомпании “Думская“.

Известно, что в поджоге подозревается некий Юрий Т. 1971 года рождения, бывший послушник монастыря, в настоящее время бездомный.

Мужчина признался в совершенном преступлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Пожар в одесском монастыре произошел в ночь на 24 апреля. Поджигатель швырнул три бутылки с зажигательной смесью “коктейли Молотова”, в результате чего произошло возгорание.