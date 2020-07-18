У побережья Одессы после двух попыток не смогли поднять перевернувшийся танкер Delfi.

Об этом сообщили на странице Государственной экологической инспекция в Одесской области в Facebook.

Танкер попытались поднять с мели дважды. Его хотели поставить на киль, но оборвался трос одного из двух буксиров.

“Сегодня утром были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Делфи. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался. Завтра ждем третью попытку”, – сказано в сообщении.

Процесс поднятия танкера контролируют представители ведомства. В частности, специалисты наблюдают за процессом транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды.

Ранее сообщалось, что возле затонувшего в Одессе танкера “Делфи” снова обнаружили загрязнение воды.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно “Делфи”, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера “Делфи” превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.