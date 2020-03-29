Об этом написал активист Демьян Ганул в Facebook.

По его словам, директор одного из одесских магазинов по ремонту техники наклеил портрет Сталина на свое авто. Активисты попытались заставить его снять изображение с машины.

Владелец автомобиля отказался, но согласился подождать полицию.

“По прибытии патрульной полиции Одесской области на место событий также прибыли “бойцы” несуществующей армии “ОНР”. Мы хотели объяснить им, кто такой Сталин, но безрезультатно, потому что под влиянием алкоголя и пропаганды их мозг превратился в вату. После долгой беседы в ход пошли цитатки вроде “бандеровские беси вон из адессы”, “у нас гражданская вайна” и т.д. Конечно, после “адеса – рускай горад” наши уши отказались это слушать и началась массовая драка… Пришлось выстрелить в воздух, ведь сидеть за ликвидацию этих подонков желания нет”, – отметил Ганул.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Досудебное следствие по данному факту продолжается. Согласно санкции статьи, подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.