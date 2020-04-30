В Одессе сегодня возле 16-этажного дома обнаружили тело депутата Фонтанского сельского совета, который выпрыгнул с балкона.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

По предварительным данным правоохранителей, тело 49-летнего мужчины обнаружили возле дверей шестнадцатиэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция считает, что мужчина выпрыгнул с балкона на 13-м этаже.

Отмечается, что правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с пометкой “самоубийство”. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: Нацполиция

В то же время депутат Фонтанского сельского совета Сергей Колодяжный в своем Telegram-канале сообщил, что погибший был главой земельной комиссии сельсовета. Колодяжный отметил, что это может быть убийство.

“Сегодня в Фонтанском сельском совете произошел ряд событий. Одно из них трагичное. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете проходят массовые обыски. Второе. После обеда появилась информация, что один из депутатов, покончил с собой (выбросился из окна 13 этажа). Эта информация в настоящее время подтверждается из многих источников. Также есть информация, что депутату возможно “помогли” уйти в мир иной”, – написал он.