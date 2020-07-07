Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Уточняется, что в Одессе были задержаны четверо организаторов организованной преступной группировки “Лоту Гули”.

При этом сообщается, что преступники были задержаны непосредственно при попытке похитить предпринимателя. Они пытались “выбить” из него деньги под угрозами убийства.

Кроме того, сотрудниками спецслужбы были обнаружены доказательства противоправной деятельности, которые направили на экспертизу.

Отмечается, что группировка “Лоту Гули” состояла из более чем 10 человек, которые создавали конфликтные ситуации, в результате которых вымогали от потерпевших крупные денежные суммы. В случаях неуплаты бандиты угрожали насилием и физической расправой.

Сообщается, что главарь банды в данный момент скрывается за границей.