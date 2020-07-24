Об этом сообщил в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
Как известно, 18 июля в Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, который затонул еще осенью 2019 года. После двух попыток поднять судно так и не удалось.
В пятницу, 24 июля, была предпринята еще одна попытка поставить судно на ровный киль. Она также не увенчалась успехом.
“Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра”, — отметил Куцый.
Глава ОГА также отметил, что судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что у него есть время до конца недели.
По словам Куцего, ОГА, Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры Украины “надеются на успех, но готовятся к принудительному поднятия судна”.
Ранее 24 июля стало известно, что в Одессе случился очередной масштабный разлив нефти из затонувшего на пляже танкера.
Напомним, втанкер ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.
В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
В настоящее время судно находится на том же месте, периодически из него происходят утечки топлива. В частности, утечка произошла накануне, 23 июня.
- 25 июня одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что затонувший у берегов Одессы танкер Delfi смогут убрать не раньше сентября.
- По предварительным расчетам Госэкоинспекции Украины в Одесской области, размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера Delfi вблизи Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).