Буксиры снова не смогли поднять танкер Delfi, который затонул в берегов Одессы осенью 2019 года.

Об этом сообщил в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Как известно, 18 июля в Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, который затонул еще осенью 2019 года. После двух попыток поднять судно так и не удалось.

В пятницу, 24 июля, была предпринята еще одна попытка поставить судно на ровный киль. Она также не увенчалась успехом.

“Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра”, — отметил Куцый.

Глава ОГА также отметил, что судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что у него есть время до конца недели.

По словам Куцего, ОГА, Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры Украины “надеются на успех, но готовятся к принудительному поднятия судна”.

Ранее 24 июля стало известно, что в Одессе случился очередной масштабный разлив нефти из затонувшего на пляже танкера.

Напомним, втанкер ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

В настоящее время судно находится на том же месте, периодически из него происходят утечки топлива. В частности, утечка произошла накануне, 23 июня.