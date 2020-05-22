В Одессе вечером 21 мая обрушился фасад и крыша двухэтажного жилого дома на улице Среднефонтанской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Отмечается, что по предварительным данным, в результате обвала никто не пострадал.

Спасатели и полицейские провели эвакуацию людей и установили анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании.

“Как сообщили в муниципальном департаменте городского хозяйства, дом давно был признан аварийным. В этой части дома давно никто не жил… Теперь отселят 5 жильцов еще двух квартир, которые примыкают к развалившейся части”, – информирует одесское издание “Думская“.