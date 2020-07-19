Об этом сообщила пресс-служба Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.
“Около 4:00 шестеро дельфинов семейства Афалин покинули акваторию пляжа и вышли в открытое море”, — говорится в сообщении.
Спецоперацию по спасению дельфинов начали 18 июля. До тех пор четыре взрослых и двое детенышей заплыли за пирс, дезориентировались и потеряли место выхода.
Фото: Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета
- Ранее в США на острове Сент-Саймонс в штате Джорджия отдыхающие спасли десятки черных дельфинов (гринды), которых выбросило на берег.