В Одессе успешно завершилась спасательная операция по освобождению стаи дельфинов, которые четыре дня не могли выплыть из акватории городского пляжа в открытое море.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

“Около 4:00 шестеро дельфинов семейства Афалин покинули акваторию пляжа и вышли в открытое море”, — говорится в сообщении.

Спецоперацию по спасению дельфинов начали 18 июля. До тех пор четыре взрослых и двое детенышей заплыли за пирс, дезориентировались и потеряли место выхода.

Фото: Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета