Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.
Самолет упал на Овидиопольской дороге, предварительно – двое пострадавших.
Сейчас на месте работают правоохранители, выясняют причины аварии.
В то же время местное издание “Думская” пишет, что на борту самолета Y1 “Дельфин” были только двое пилотов – один из них погиб, второй с тяжелыми травмами госпитализирован.
Фото очевидцев, “Думская”
Подразделениями ГСЧС проведено деблокирования пострадавшего и смыв горючего.
Фото: ГСЧС Украины
Самолет Y1 “Дельфин” – это собственная разработка Одесского авиационного завода. Первые испытания состоялись в 2010 году, но самолет остался невостребованным. В конце мая 2020 года завод возобновил испытания летательного аппарата.
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