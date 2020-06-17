Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.

Самолет упал на Овидиопольской дороге, предварительно – двое пострадавших.

Сейчас на месте работают правоохранители, выясняют причины аварии.

В то же время местное издание “Думская” пишет, что на борту самолета Y1 “Дельфин” были только двое пилотов – один из них погиб, второй с тяжелыми травмами госпитализирован.

Фото очевидцев, “Думская”

Подразделениями ГСЧС проведено деблокирования пострадавшего и смыв горючего.

Фото: ГСЧС Украины

Самолет Y1 “Дельфин” – это собственная разработка Одесского авиационного завода. Первые испытания состоялись в 2010 году, но самолет остался невостребованным. В конце мая 2020 года завод возобновил испытания летательного аппарата.