В Одессе приняли решение усилить карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Одесского городского совета.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, запрещается работа с 23:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), ресторанов, кафе, баров, закусочных, кафетериев, буфетов, столовых и заведений культуры.

Запрет не распространяется на кинотеатры, а также услуги общественного питания по адресной доставке и заказов на вынос.

Городской совет также поручил усилить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

Комиссия рекомендовала одесскому управлению Национальной полиции, управлению Госпотребслужбы и департаменту транспорта “обеспечить разъяснительную работу и контроль за выполнением требований постановления Кабинета Министров Украины №392”, которым был введен адаптивный карантин.