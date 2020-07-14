Об этом проинформировали в пресс-службе Одесского городского совета.
Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, запрещается работа с 23:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), ресторанов, кафе, баров, закусочных, кафетериев, буфетов, столовых и заведений культуры.
Запрет не распространяется на кинотеатры, а также услуги общественного питания по адресной доставке и заказов на вынос.
Городской совет также поручил усилить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.
Комиссия рекомендовала одесскому управлению Национальной полиции, управлению Госпотребслужбы и департаменту транспорта “обеспечить разъяснительную работу и контроль за выполнением требований постановления Кабинета Министров Украины №392”, которым был введен адаптивный карантин.
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- Несмотря на рост количества случаев заражения коронавирусом и угрозу возвращения к строгим карантинным мерам, в Одессе пляжи и клубы были переполнены людьми, совершенно не соблюдающими рекомендации МОЗ. Впоследствии министр охраны здоровья Украины Максим Степанов отмечал, что такие действия могут провоцировать рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.
- В МОЗ допускали, что в Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности Одессы, из-за значительного увеличения количества инфицированных COVID-19.