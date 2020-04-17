Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудникам спецслужбы удалось установить, что житель Донецка добровольно вступил в террористическое подразделение в 2014 году.

Подозреваемый принимал участие в боевых действиях на стороне террористов в районах Донецкого аэропорта, Песок, Дебальцево и Углегорска.

Сообщается, что в 2018 году мужчина покинул террористическое подразделение и приехал на территорию, подконтрольную украинскому правительству, где жил в Харькове, Киеве и Одессе.

“Во время задержания злоумышленник предоставил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъято компьютерную технику, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации”, – говорится в сообщении.

В данный момент мужчина подозревается в преступлении по статье “участие в террористическом формировании”.

Как сообщалось ранее, 14 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова. В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).