Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.
Согласно распоряжению, с 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливают работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в г. Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий:
- кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
- детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
- фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
- зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
- всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
- торгово-развлекательных центров;
- строительных рынков и других (кроме продуктовых);
- ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
- других учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя).
Ранее сообщалось, что во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса на территории города. Будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.
- Напомним, в Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.