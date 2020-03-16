Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

Согласно распоряжению, с 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливают работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в г. Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых);

ресторанов, заведений общественного питания, среди прочего в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

других учреждений (на усмотрение и под личную ответственность руководителя).

Ранее сообщалось, что во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса на территории города. Будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.