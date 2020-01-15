В Одессе журналистов не пустили на брифинг главы налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Уточняется, что на мероприятие не были пропущены журналисты как минимум восьми изданий, среди которых “Думская”, “Редакция”, “Пушкинская”, “Думская ТВ”, “Украина” и “5-й телеканал”.

При этом охранник заявил журналистам, что пускает на брифинг только тех представителей прессы, которые “есть в списках”.

Отмечается, что по каким признакам составлялся “список”, остается неизвестным. На мероприятие пропустили сотрудников телеканалов “Интер” и “1+1”.

В данный момент на место вызвали полицию.

Позднее к журналистам вышла пресс-секретарь главы налоговой службы и заявила, что их не пропускают на “режимный объект”.