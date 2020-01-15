Об этом сообщает местное издание “Думская”.
Уточняется, что на мероприятие не были пропущены журналисты как минимум восьми изданий, среди которых “Думская”, “Редакция”, “Пушкинская”, “Думская ТВ”, “Украина” и “5-й телеканал”.
При этом охранник заявил журналистам, что пускает на брифинг только тех представителей прессы, которые “есть в списках”.
Отмечается, что по каким признакам составлялся “список”, остается неизвестным. На мероприятие пропустили сотрудников телеканалов “Интер” и “1+1”.
В данный момент на место вызвали полицию.
Позднее к журналистам вышла пресс-секретарь главы налоговой службы и заявила, что их не пропускают на “режимный объект”.
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