Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.
“Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин”, – отметил Куцый.
Все медработники и пациенты пройдут ПЦР-тестирование, а здание больницы продезинфицируют.
Всего в Подольске зарегистрированы 37 случаев COVID-19. При этом во всей Одесской области по состоянию на утро вторника, 21 апреля, подтверждены 146 случаев, в том числе в Одессе – 43 случая.
- В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 415 новых случаев.