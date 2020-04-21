Подольскую городскую больницу в Одесской области закрывают на двухнедельный карантин в связи с большим количеством случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди медиков.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

“Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин”, – отметил Куцый.

Все медработники и пациенты пройдут ПЦР-тестирование, а здание больницы продезинфицируют.

Всего в Подольске зарегистрированы 37 случаев COVID-19. При этом во всей Одесской области по состоянию на утро вторника, 21 апреля, подтверждены 146 случаев, в том числе в Одессе – 43 случая.