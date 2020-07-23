В Одесской области мужчина начал стрельбу и угрожал сотрудникам полиции.

Об этом сообщает областная полиция.

В четверг, 23 июля правоохранителям поступило сообщение от председателя одного из сел Арцизского района о том, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы.

На место прибыли сотрудники полиции, но увидев правоохранителей, мужчина через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся.

На требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие, мужчина не отреагировал и начал стрелять.

Правонарушителя разоружили и доставили в отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость человека.