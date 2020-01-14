Из-за коррупционного скандала в Одесской области отстранили все руководство Государственной налоговой службы (ГНС) и назначили служебную проверку.

Об этом в Facebook написал руководитель ГНС Украины Сергей Верланов.

Он пояснил, что принял соответствующее решение после того, как детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) предоставили информацию относительно разоблачения и.о. начальника управления ГНС на предложения 25 тысяч долларов взятки.

Она предлагала взятку главе структурного подразделения региональной прокуратуры.

В ответ представитель прокуратуры должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников налоговой, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной.

Правоохранители зафиксировали факт дачи взятки.

“Услышанное и увиденное является недопустимым. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены… Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов”, – написал Верланов.

В связи с этим, он заявил о проведении проверки руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции.

“Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от недобросовестных и коррумпированных сотрудников”, – написал Верланов.