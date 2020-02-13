В Одесской области полицейскому, который был за рулем в состоянии опьянения, грозит безальтернативное увольнение из рядов полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию поступило сообщение, что в селе Александровка Одесской области произошла авария с потерпевшими.

“Для проверки сообщения на место был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции. Позже по спецлинии 102 поступило еще одно сообщение от участников дорожно-транспортного происшествия. Граждане говорили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения”, – рассказали в пресс-службе.

На место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.

“Установлено, что полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – рассказали в ведомстве.

Правоохранители начали служебное расследование, на период которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей по должности.

“Ему грозит безальтернативное увольнение из полиции”, – добавили в пресс-службе.