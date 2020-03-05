Об этом сообщает местное издание “Думская”.
Уточняется, что тигренок чувствует себя хорошо и находится рядом с мамой.
Позднее тигренка выпустят в общий вольер, чтобы его смогли увидеть посетители зоопарка.
На данный момент у тигренка еще нет имени, поскольку по традиции его должны придумать одесситы на конкурсе “Дай имя малышу”.
Сейчас в зоопарке Одессы живет пара амурских тигров Натали и Тайгер. В прошлом году в зоопарк прибыл еще один молодой тигр.
Отмечается, что амурские тигры являются самыми крупными кошками в мире и занесены в Международную красную книгу.
- В полиции сообщают, что обнаружили на острове Жуков тигров, которых содержали в плохих условиях.