У пары амурских тигров в зоопарке Одессы родился тигренок.

Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Уточняется, что тигренок чувствует себя хорошо и находится рядом с мамой.

Позднее тигренка выпустят в общий вольер, чтобы его смогли увидеть посетители зоопарка.

На данный момент у тигренка еще нет имени, поскольку по традиции его должны придумать одесситы на конкурсе “Дай имя малышу”.

Сейчас в зоопарке Одессы живет пара амурских тигров Натали и Тайгер. В прошлом году в зоопарк прибыл еще один молодой тигр.

Отмечается, что амурские тигры являются самыми крупными кошками в мире и занесены в Международную красную книгу.

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