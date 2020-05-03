Украинский рейдовый буксир "Яны Капу", который побывал в российском плену, после длительных восстановительных работ на военно-морской базе Очакова вернулся в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

“Украинский рейдовый буксир “Яны Капу” после возвращения из российского плена и длительного ремонта в военно-морской базе города Очаков вернулся в Одессу. Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать на военно-морскую базу “Юг” для продолжения ремонтных работ”, – говорится в сообщении.

Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило.

“Отремонтировали управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели – делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи”, – сказал Будзило.

Присоединилась к своей команде и собака Джесси. Когда экипаж захватили в плен, она еще долгих 8 месяцев находилась на территории пограничной службы России, а затем ее передали семье украинского моряка Сергея Чулибы в Херсонскую область.

“Сейчас Джесси снова на корабле. Она понимает, что является членом экипажа, и всем чужим дает грозный отпор”, – отметили в Минобороны.

Фото: Аліна Деак

Ранее сообщалось, что в Николаеве спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер “Никополь”, который вместе с экипажем был захвачен в Керченском проливе в 2018 году.

25 ноября 2018 года российские военные захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. #Буквы напомнили, как это было.

В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению кораблей, 20 ноября они начали прибывать в Очаков.