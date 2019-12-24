Об этом проинформировали в пресс-центре Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

“24.12.2019 года в Одесский порт зашел американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США “USS Ross”, названный в честь капитана Дональда Кирби Росса – героя Второй мировой войны, который награжден Медалью Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор. Судно прибыло в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами – членами НАТО”, – отмечается в сообщении.

Ранее экипаж “USS Ross” уже принимал участие в международных учениях “Си Бриз-2016” и тогда также несколько дней провел в Одессе.

В этом году эсминец две недели находился в Констанце (Румыния) и Варне (Болгария), где проводил операции по обеспечению безопасности.

“USS Ross” оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis; пусковыми установками с крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными ракетами RIM-156 SM-2 или противолодочными ракетами RUM-139 VL-Asroc; а также различным пулеметно-пушечным вооружением. Корабль может принять на борт один вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk.