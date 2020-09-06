В городе Нараянгандж на востоке Бангладеш 4 сентября в мечети прогремел взрыв, в результате которого погибли как минимум 24 человека.

Об этом сообщает Аljazeera.

Пока известно, что в мечети взорвались шесть кондиционеров. Причиной взрыва называют скопление газа после утечки из трубопровода.

Трагедия произошла во время традиционной молитвы. Погибли вернующие, в том числе ребенок семи лет. Многие пострадавшие в тяжелом состоянии.

Сообщается, что более 50 человек получили ожоги и ранения.