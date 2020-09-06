Об этом сообщает Аljazeera.
Пока известно, что в мечети взорвались шесть кондиционеров. Причиной взрыва называют скопление газа после утечки из трубопровода.
Трагедия произошла во время традиционной молитвы. Погибли вернующие, в том числе ребенок семи лет. Многие пострадавшие в тяжелом состоянии.
Сообщается, что более 50 человек получили ожоги и ранения.
- Ранее сообщалось, что в столице Ливана, Бейруте, неподалеку порта нашли более четырех тонн аммиачной селитры около. Взрывоопасное вещество обнаружили военные.