В одном из общежитий Одессы произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Правоохранители установили, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения. Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт, и незваный гость покинул компанию, но ненадолго.

Отмечается, что через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал.