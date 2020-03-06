Сегодня утром, 6 марта, в одном из вагонов киевского метрополитена произошел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба метро.

“Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции “Вокзальная”. Поезд снят в депо, работают правоохранители”, – говорится в сообщении.

По данным издания “Информатор”, сразу же после хлопка в вагоне было задымление. При этом, никто не пострадал, но злоумышленника задержать не удалось.

Отмечается, что в настоящее время метро работает в обычном режиме.