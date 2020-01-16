В Офисе Генерального прокурора объявили о старте приема документов на новые должности в ведомства от людей, которые ранее «не работали в системе».

Об этом сообщили на сайте ведомства.

Прием документов стартует с понедельника, 20 января.

В Офисе заявили, что ищут новых прокуроров, у которых есть профильное образование и кристальная репутация.

Соискателям обещают оклад в размере от 7 до 29 тысяч гривен, а также надбавки.

В зависимости от индивидуальных потребностей, соискателям обещают прохождение профессиональных тренингов с украинскими и иностранными преподавателями.

Чтобы участвовать в конкурсе, соискатели должны заполнить заявление, предоставить документы, удостоверяющие личности, заполнить специальную анкету, написать автобиографию, предоставить копии документов об образовании, копию трудовой книжки, медицинскую справку о состоянии здоровья, копию военного билета, справку о допуске к государственной тайне, письменное соглашение о сборе, хранении и использовании информации о кандидате, согласие на проведение специальной проверки, заявление об отсутствии задолженности по выплате алиментов, а также декларацию доброчестности и семейных связей.

После предоставления всех документов из перечня, все участники пройдут анонимный компьютерный тест на знание законодательства, а после этого – тест на общие способности и навыки. Следующий этап – собеседование, часть которого – выполнение практического задания.

Кадровые комиссии, которые будут оценивать кандидатов, возглавили замы Генпрокурора – Виктор Чумак и Гюндуз Мамедов.

Кандидаты, которых выберут по результатам тестирования и собеседования, пройдут стажировку. Если ее удастся пройти успешно, человека пригласят на работу в Офис Генпрокурора.