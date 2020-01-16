Об этом сообщили на сайте ведомства.
Прием документов стартует с понедельника, 20 января.
В Офисе заявили, что ищут новых прокуроров, у которых есть профильное образование и кристальная репутация.
Соискателям обещают оклад в размере от 7 до 29 тысяч гривен, а также надбавки.
В зависимости от индивидуальных потребностей, соискателям обещают прохождение профессиональных тренингов с украинскими и иностранными преподавателями.
Чтобы участвовать в конкурсе, соискатели должны заполнить заявление, предоставить документы, удостоверяющие личности, заполнить специальную анкету, написать автобиографию, предоставить копии документов об образовании, копию трудовой книжки, медицинскую справку о состоянии здоровья, копию военного билета, справку о допуске к государственной тайне, письменное соглашение о сборе, хранении и использовании информации о кандидате, согласие на проведение специальной проверки, заявление об отсутствии задолженности по выплате алиментов, а также декларацию доброчестности и семейных связей.
После предоставления всех документов из перечня, все участники пройдут анонимный компьютерный тест на знание законодательства, а после этого – тест на общие способности и навыки. Следующий этап – собеседование, часть которого – выполнение практического задания.
Кадровые комиссии, которые будут оценивать кандидатов, возглавили замы Генпрокурора – Виктор Чумак и Гюндуз Мамедов.
Кандидаты, которых выберут по результатам тестирования и собеседования, пройдут стажировку. Если ее удастся пройти успешно, человека пригласят на работу в Офис Генпрокурора.
- В четверг, 2 января, в Украине начал работать Офис Генерального прокурора.