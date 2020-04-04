Бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак рассказал, что новое руководство Офиса Генпрокурора рассматривает идею создания апелляционной комиссии, которая сможет пересмотреть решения об увольнении прокуроров, которые не прошли переаттестацию.

Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.

Трепак пояснил, что новое руководство “вынашивает” такую идею.

“Новое руководство прокуратуры вынашивает идею создания апелляционной аттестационной комиссии, которая бы пересмотрела решения аттестационных комиссий, которыми были уволены работники ГПУ по основаниям профессиональной некомпетентности или недобропорядочности”, – заявил он.

По его словам, такие идеи могут “свести всю предыдущую работу нашей команды (генпрокурора Руслана Рябошапки) по обновлению кадрового состава прокуратуры”.

Также он сообщил, что второй этап реформы прокуратуры, касающийся региональных ведомств, пока “завис”.

“У меня нет иллюзий относительного того, куда будет направлено деятельность прокуратуры и какими методами это будут делать. Уверен, что с увольнением Рябошапки и назначением Венедиктовой президент Зеленский допустил очередную кадровую ошибку”, – сказал Трепак.