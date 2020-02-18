Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Офисе генерального прокурора отметили, что информация об отставке главы ведомства — Руслана Рябошапки — является неправдивыми слухами. Сам Рябошапка заявил, что имела место информационная атака на ведомство.

“Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не удобными. Я и заместители Генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности”, — подчеркнул он.

Отметим, информация об увольнении Рябошапки появилась во вторник, 18 февраля, в ряде украинских СМИ (“Украина.ру”, “Страна.ua”, “Главред” и др.) и анонимных Telegram-каналах. Сообщалось, что решение об отставке было принято по итогам встречи генерального прокурора с Президентом Владимиром Зеленским.