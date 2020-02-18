Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Офисе генерального прокурора отметили, что информация об отставке главы ведомства — Руслана Рябошапки — является неправдивыми слухами. Сам Рябошапка заявил, что имела место информационная атака на ведомство.
“Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не удобными. Я и заместители Генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности”, — подчеркнул он.
Отметим, информация об увольнении Рябошапки появилась во вторник, 18 февраля, в ряде украинских СМИ (“Украина.ру”, “Страна.ua”, “Главред” и др.) и анонимных Telegram-каналах. Сообщалось, что решение об отставке было принято по итогам встречи генерального прокурора с Президентом Владимиром Зеленским.
- Напомним, 29 августа прошлого года Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности Генерального прокурора.
- В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым Генеральным прокурором.
- Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка владеет недвижимостью во Франции, а его дети являются гражданами этого государства.