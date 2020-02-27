Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Сперва несколько местных новостных агентств сообщили о стрельбе с несколькими погибшими. Позднее полиция Милуоки заявила, что расследует “критический инцидент” и попросила местных жителей выбирать маршрут в объезд места происшествия, назвав происходящее “активной сценой”.
Мэр города Том Барретт сообщил, что во время инцидента со стрельбой в комплексе Molson Coors в Милуоки были убиты несколько человек.
“Это ужасный, ужасный день для сотрудников. Это очень тяжелый день для тех, кто близок к этой ситуации”, — сказал он.
В Molson Coors также сообщили, что была “активная ситуация” и компания тесно сотрудничала с полицией.
“Нашим главным приоритетом являются наши сотрудники, и мы будем предоставлять обновления совместно с полицией, как только сможем”, — отметили в компании.
Сенатор из Висконсина Тэмми Болдуин, комментируя инцидент, назвала его “массовой стрельбой”
“Насилие с применением огнестрельного оружия унесло слишком много жизней в Милуоки, и массовая стрельба сегодня душераздирающая”, — написала она в Twitter.
Сотрудник компании, который в этот момент не находился на работе, сообщил журналистам, что были разосланы текстовые сообщения о том, что активный стрелок находится на лестничной клетке на 2 этаже 4 корпуса.
Информация о жертвах на данный момент не подтверждена.
“Существуют различные источники со ссылкой на разное количество жертв. Сейчас эта информация не подтверждена”, — отметили в полиции.
- Ранее в тайском городе Накхонратчасима военнослужащий Джакрапант Томма открыл стрельбу по мирным людям, после чего взял нескольких в заложники.