В офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки, штат Висконсин, произошла стрельба. Несколько человек погибли.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сперва несколько местных новостных агентств сообщили о стрельбе с несколькими погибшими. Позднее полиция Милуоки заявила, что расследует “критический инцидент” и попросила местных жителей выбирать маршрут в объезд места происшествия, назвав происходящее “активной сценой”.

Мэр города Том Барретт сообщил, что во время инцидента со стрельбой в комплексе Molson Coors в Милуоки были убиты несколько человек.

“Это ужасный, ужасный день для сотрудников. Это очень тяжелый день для тех, кто близок к этой ситуации”, — сказал он.

В Molson Coors также сообщили, что была “активная ситуация” и компания тесно сотрудничала с полицией.

“Нашим главным приоритетом являются наши сотрудники, и мы будем предоставлять обновления совместно с полицией, как только сможем”, — отметили в компании.

Сенатор из Висконсина Тэмми Болдуин, комментируя инцидент, назвала его “массовой стрельбой”

“Насилие с применением огнестрельного оружия унесло слишком много жизней в Милуоки, и массовая стрельба сегодня душераздирающая”, — написала она в Twitter.

Сотрудник компании, который в этот момент не находился на работе, сообщил журналистам, что были разосланы текстовые сообщения о том, что активный стрелок находится на лестничной клетке на 2 этаже 4 корпуса.

Информация о жертвах на данный момент не подтверждена.

“Существуют различные источники со ссылкой на разное количество жертв. Сейчас эта информация не подтверждена”, — отметили в полиции.