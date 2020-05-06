Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква, который ответственный за международные отношения, заявил, что Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений, речь идет об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Азиатское направление – важное. И если мы говорим об измерениях деятельности Президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне Президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения” , – рассказал Жовква.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений. По его словам, речь идет, в частности, об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией.

В то же время заместитель руководителя ОП отметил, что сейчас среди стратегических партнеров Украины – США, Германия, Франция, Польша и Турция.

Также Жовква вспомнил “теплые отношения” с Великобританией и Канадой.

Он заверил, что приоритетом в налаживании отношений с другими государствами является защита национальных интересов Украины.