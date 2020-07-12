В Офисе Президента Волынскую область назвали Луцкой

Пресс-служба Офиса Президента опубликовала видео о поездке Владимира Зеленского, в которой Волынская область обозначена как Луцкая.

Об этом сообщают #Буквы.

В воскресенье, 12 июля, пресс-служба Офиса Президента опубликовала 25-минутный видеоролик, посвященный визитам Главы государства в Луганскую, Черновицкую и Волынскую области.

В ролике, в частности, были показаны кадры, снятые во время встречи Президента Зеленского с представителями бизнес-сообщества на территории холдинга “Модерн-Экспо”, который занимается производством и поставками торгового оборудования в Центральной и Восточной Европе.

Указанное предприятие расположено в административном центре Волынской области — городе Луцк. В видеоролике, обнародованном Офисом Президента, местом расположения “Модерн-Экспо” указана Луцкая область, которой не существует. На эту ошибку обратила внимание журналистка Ольга Гордийчук.

В настоящее время видеоролик с ошибкой удален со страниц ОПУ в Facebook и Telegram и Youtube.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы успели сохранить оригинальное видео и опубликовать его на своих страницах.

На видео с 13:50 минут.

Ранее сообщалось, что замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко позвонил директору луцкого телеканала “Аверс” Наталье Московке и потребовал, чтобы она забрала съемочную команду из помещения Волынского областного перинатального центра вовремя визита туда Владимира Зеленского.