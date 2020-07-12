Covid-19 Украина

обновлено 12.07.2020 в 16:02

Всего:

53521(+678)

Болеют:

26020(+678)

Выздоровели:

26118(+457)

Умерло:

1383(+11)

16:56 В Офисе Президента Волынскую область назвали Луцкой
16:09 Двое украинских военных получили ранение во время обстрелов на Донбассе
15:49 ПЦУ и УПЦ МП отменили крестный ход ко Дню Крещения Руси из-за COVID-19
15:23 Бывшие жены Вайнштейна добились в суде заморозки его активов
15:07 Верховный суд США обязал Трампа отчитаться о налогах: история вопроса
14:51 Трамп и Байден выиграли дважды перенесенные праймериз в Луизиане
14:06 Сегодня состоится Гран-при «Формула-1» в Штирии (трансляция)
13:51 «Время и Стекло» презентовали прощальный клип Last Dance
13:44 Министр юстиции Малюська запостил фото, где лежит в траве в белом костюме
12:16 Дочь Мадонны попала в объектив папарацци с небритыми подмышками и сигаретой — фото
11:45 За сутки COVID-19 обнаружили у 67 киевлян
11:23 Голливудский актер Майкл Фассбендер станет участником автогонок European Le Man Series
10:59 В Козине закрыли ночной клуб за нарушение карантина
10:46 В Украине зафиксировано 678 новых случаев COVID-19
10:32 Боевики 10 раз нарушили режим «тишины»: трое украинских воинов получили ранения
10:18 В Польше стартовал второй тур президентских выборов
09:34 Замглавы ОПУ Тимошенко угрожал силой вывести журналистов луцкого канала «Аверс»
08:41 В Непале ливни и сели стали причиной гибели 40 человек
08:20 Всемирный совет церквей выступил против изменения статуса собора Святой Софии
07:45 Петра и Павла и День рыбака: какие праздники отмечают в Украине и мире
07:21 Сегодня на большей части территории Украины – дожди, температура до +34°C
04:34 Трамп впервые появился на публике в защитной маске: видео
03:28 Омбудсмен Креминь выступил за массовое открытие бесплатных курсов украинского языка
02:24 Трамп смягчил приговор своему экс-советнику, осужденному по «российскому делу»
01:00 В США посетитель ресторана оставил $1 тыс. чаевых как благодарность за работу во время эпидемии
00:24 В Венеции впервые протестировали шлюзы для защиты от наводнений: фото

11 июля

23:29 Советник главы ОПУ Ермака назвал Сенцова «приспособленцем»
22:35 Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с актрисой Николой Пельтц
20:49 Российский хакер признан в США виновным во взломе LinkedIn и краже миллионов паролей
20:38 В аэропортах Киева и Львова пассажирам будут делать ПЦР-тесты
20:00 «Укрзализныця» возобновит курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов
19:47 Троих подозреваемых в подрыве авто «Укрпочты» арестовали без права залога
19:26 В Хабаровске около 35 тысяч горожан митинговали в поддержку губернатора, которого обвиняют в организации убийств: фото
18:27 В ЮАР захватили заложников в церкви: есть погибшие, не менее 40 задержанных

В Офисе Президента Волынскую область назвали Луцкой

Пресс-служба Офиса Президента опубликовала видео о поездке Владимира Зеленского, в которой Волынская область обозначена как Луцкая. 

Воскресенье, 12 июля 2020, 16:56

Об этом сообщают #Буквы. 

В воскресенье, 12 июля, пресс-служба Офиса Президента опубликовала 25-минутный видеоролик, посвященный визитам Главы государства в Луганскую, Черновицкую и Волынскую области.

В ролике, в частности, были показаны кадры, снятые во время встречи Президента Зеленского с представителями бизнес-сообщества на территории холдинга “Модерн-Экспо”, который занимается производством и поставками торгового оборудования в Центральной и Восточной Европе.

Указанное предприятие расположено в административном центре Волынской области — городе Луцк. В видеоролике, обнародованном Офисом Президента, местом расположения “Модерн-Экспо” указана Луцкая область, которой не существует. На эту ошибку обратила внимание журналистка Ольга Гордийчук.

В настоящее время видеоролик с ошибкой удален со страниц ОПУ в Facebook и Telegram и Youtube.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы успели сохранить оригинальное видео и опубликовать его на своих страницах.

На видео с 13:50 минут. 

Ранее сообщалось, что замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко позвонил директору луцкого телеканала “Аверс” Наталье Московке и потребовал, чтобы она забрала съемочную команду из помещения Волынского областного перинатального центра вовремя визита туда Владимира Зеленского. 

Теги: Владимир Зеленский, Офис Президента, команда Зеленского, Волынская область, конфуз, Луцк

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться