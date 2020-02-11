В Офисе Президента заявили, что смена руководства не окажет влияния на политический курс государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook.

“С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу на протяжении этих месяцев. Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского”, – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уверены, что Ермак справится с ответственностью, которая была ему доверена.