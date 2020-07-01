Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Как сообщалось ранее, 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.

В ОП отметили, что правление НБУ продолжит свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.

“Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования”, – говорится в заявлении.

У Президента призвали лишить политического окраса дискуссии относительно деятельности НБУ.

“Дискуссии относительно деятельности НБУ должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины”, – отметили в ОП.

Накануне #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.