Об этом сообщили в пресс-службе ОП.
Как сообщалось ранее, 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
В ОП отметили, что правление НБУ продолжит свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
“Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования”, – говорится в заявлении.
У Президента призвали лишить политического окраса дискуссии относительно деятельности НБУ.
“Дискуссии относительно деятельности НБУ должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины”, – отметили в ОП.
Накануне #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.
- Напомним, Смолий работает в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017).
- В мае 2017 Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с поста главы НБУ. Исполняющим обязанности председателя стал Яков Смолий. Он официально стал главой ведомства в марте 2018 года. Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Якове Смолие.
- В октябре 2019 года Смолий встречался с Зеленским и заявлял о намерении продолжать работу в НБУ.