Об этом он рассказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
Рябошапка отметил, что Офис генпрокурора заработает с 2 января.
“Начинаем свою работу со 2 января 2020 года. 1 января – выходной. Со 2-го января уже не будет существовать Генеральной прокуратуры Украины, как институты”, – сказал он.
Генпрокурор также рассказал о переаттестации сотрудников ведомства.
“Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста на знание законодательства, оценки способностей, письменных заданий, проверки на добродетельность в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров. Этим прокурорам уже предложено перейти в Офис генерального прокурора, новые должности”, – отметил он.
Кроме того, Рябошапка добавил, что в новом ведомстве откроют более 200 новых вакансий, подбор на них начнется с 20 января.
“Мы хотели бы донабрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но не имеются прокурорского опыта с тем, чтобы получить свежую кровь в органах прокуратуры”, – подчеркнул он.
- Напомним, 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры”.
- В соответствии с законом, вместо Генеральной прокуратуры создан новый орган — Офис Генерального прокурора. Для перевода в него сотрудникам ведомства необходимо пройти переаттестацию. Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что процедуру переаттестации прокуроров ведомства планируют завершить до сентября 2020 года, в результате чего штат сократят на 25 – 30 %.