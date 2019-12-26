Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал о старте работы Офиса генпрокурора и открытии более 200 новых вакансий в ведомстве.

Об этом он рассказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

Рябошапка отметил, что Офис генпрокурора заработает с 2 января.

“Начинаем свою работу со 2 января 2020 года. 1 января – выходной. Со 2-го января уже не будет существовать Генеральной прокуратуры Украины, как институты”, – сказал он.

Генпрокурор также рассказал о переаттестации сотрудников ведомства.

“Начинали аттестацию с 1339 прокуроров. После всех процедур, теста на знание законодательства, оценки способностей, письменных заданий, проверки на добродетельность в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров. Этим прокурорам уже предложено перейти в Офис генерального прокурора, новые должности”, – отметил он.

Кроме того, Рябошапка добавил, что в новом ведомстве откроют более 200 новых вакансий, подбор на них начнется с 20 января.

“Мы хотели бы донабрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но не имеются прокурорского опыта с тем, чтобы получить свежую кровь в органах прокуратуры”, – подчеркнул он.