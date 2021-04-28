Чиновники в офісі губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо місяцями приховували правдиву інформацію щодо кількості осіб у будинках для літніх людей, що померли внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Щонайменше протягом п'яти місяців вони перешкоджали перевірці таких даних.

Про це повідомляє The New York Times.

У виданні стверджують, що чиновники в адміністрації Куомо намагалися вплинути на те, аби офіційні органи охорони здоров’я не дізналися про реальну кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом. Зокрема, це стосувалося перешкоджанню роботи комісара Говарда Цукера.

Представники сфери охорони здоров’я надали матеріал з цього приводу, однак його так і не опублікували.

Старший помічник Куомо особисто перевірив інформацію щодо смертності в будинках для літніх людей та сповістив губернатору. Натомість пори це, відповідні заяви не надійшли. Водночас Куомо готував презентацію та писав книгу про пандемію.

Відкрити дані довелося, коли тодішній президент Дональд Трамп вимагав інформацію від чотирьох штатів, де губернатори — представники Демократичної партії.

У березні 2020 року під час першої хвилі епідемії коронавірусу в штаті, губернатор заборонив будинкам для літніх людей не приймати назад тих, хто вже перехворів на коронавірус. Дехто розкритикував такий підхід. Однак вже в травні адміністрації стало відомо про те, що там померло близько 6 тисяч осіб.

Ще через два місяці вдалося з’ясувати, що це не повна картина, в будинках для людей похилого віку померло значно більше осіб. Ті, хто помер внаслідок коронавірусу в лікарнях, не вважалися померлими з будинку для людей літнього віку.

Законодавці штату вимагали показати розширені дані щодо смертності в будинках для людей похилого віку, однак помічники губернатора відповіли, що це довга процедура й може бути багато помилок.

Дані про смертність внаслідок коронавірусу в будинках для людей похилого віку не опублікували навіть наприкінці року.

Генеральний прокурор штату опублікував звіт, в якому сказано, що справжня кількість смертей на 50% більша.

Представник офісу Куомо, юрист Елкан Абрамовітц сказав, що адміністрація не публікувала дані про смертність у будинках для літніх людей, бо вважала їх ненадійними.

Тепер інформація про те, чому адміністрація губернатора приховувала дані щодо смертності в літніх осіб — предмет федерального розслідування.

Лише цього місяця внаслідок зараження коронавірусом померло понад 15,5 тисяч жителів будинків для літніх людей. Загалом у штаті понад 600 таких будинків.