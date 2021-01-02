Президент Франции Эммануэль Макрон должен посетить с визитом Украину в первой половине 2021 года.

Об этом рассказал в своей статье для издания ZN.UA заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он отметил, что на Банковой планируют продолжать украинско-французское взаимодействие в политической и экономической сферах.

“В первой половине 2021 года готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого будут начаты и ряд новых экономических проектов”, – проинформировал Жовква.

Кроме того, он анонсировал визит в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

“Учитывая тесные дружеские отношения, которые установились у президента Зеленского с премьер-министром Италии во время визита в эту страну, ожидаем визит главы итальянского правительства в Украину, который должен состояться в 2021 году”, – сообщил замглавы ОПУ.

Жовква подчеркнул, что Украина ставит целью “построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе на наивысшем”.

“На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас разрабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году”, – рассказал он.

По словам Жовквы, среди важных задач во взаимоотношениях с США – “налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса для дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины”.

“Будем работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО и расширению и укреплению поддержки Украины в сфере безопасности. Отдельный блок вопросов – новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий”, – сообщил Жовква.