Об этом в интервью изданию “Интерфакс-Украина” заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Как известно, 7 октября во время визита в Лондон министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

По словам Жовквы, этот документ не обязывает стороны к чему, но подтверждает готовность к диалогу. Одна из тем переговоров — строительство в Украине новых военно-морских баз: в Азовском и на Черном море. Такие базы могут быть построены с привлечением специалистов из Великобритании.

“Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Нужно обработать британский опыт, не повторять их ошибки. у нас другая ситуация, не такие военно-морские способности как в Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. нам нужна одна база на Черном море и одна — на Азовском“, — пояснил Жовква.

Заместитель главы Офиса президента также добавил, что во время встречи в Лондоне обсуждались конкретные сроки строительства баз, президенту Зеленскому демонстрировали информацию о возможностях британских компаний.

“Никаких количественных показателей, цифр нет в меморандуме. Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов — это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство таких компонентов. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры”, — подчеркнул он.