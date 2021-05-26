Про це повідомили під час брифінгу в Білому домі.
Йдеться про ініціативу VAX-a-Million.
Губернатор штату Майк ДеВайн розповів, що відразу після старту такої ініціативи, кількість охочих отримати щеплення проти коронавірусу різко збільшилась.
Щонеділі, протягом п’яти тижнів, один житель штату Огайо виграватиме 1 мільйон доларів. Єдина умова для участі в такій лотереї – зробити щеплення.
“Вакцини – патріотичні, безкоштовні, корисні та є шансом на перемогу”, – сказав губернатор.
Буквально за кілька днів після страту програми в Огайо на 55% збільшилася кількість охочих отримати вакцину.
Здебільшого, це громадяни віком від 20 до 49 років.
“Іншими словами, програма працює. Про аналогічні програми оголосили в штатах Орегон, Нью-Йорк, Мериленд… Це хороші ідеї з фідбеком”, – прокоментували в президентській адміністрації.
Також представник Білого дому сказав, що не просто схвалює, а й мотивує представників влади в різних штатах “використовувати творчий потенціал, аби звернути увагу на кампанію з вакцинації та якнайшвидше повернути країну до нормального життя”.
- Станом на 26 травня, понад половину американців повністю вакциновано проти коронавірусу COVID-19.