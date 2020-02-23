В оккупированной Ялте в честь российского Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, устроили парад детских военно-патриотических организаций.

Об этом сообщает “Крым.Реалии”.

Ялтинские школьники, члены военно-патриотического движения “Юнармия”, учащиеся кадетских классов, дети из “Школы юных моряков” прошли маршем по набережной Ялты к главной сцене. Детей угостили кашей из полевой кухни, которую обустроили сотрудники “ялтинского МЧС”.

Ученики кадетских классов продемонстрировали шоу навыков рукопашного боя и танцевальный флешмоб.

Фото: “Крым.Реалии”

Стоит отметить, что украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму.

Юнармийское движение создано по инициативе Минобороны России и поддерживается президентом России. Членом “Юнармии” может стать школьник в возрасте от 11 до 18 лет. Юнармийское движение получило свое развитие в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году.