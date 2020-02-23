Об этом сообщает “Крым.Реалии”.
Ялтинские школьники, члены военно-патриотического движения “Юнармия”, учащиеся кадетских классов, дети из “Школы юных моряков” прошли маршем по набережной Ялты к главной сцене. Детей угостили кашей из полевой кухни, которую обустроили сотрудники “ялтинского МЧС”.
Ученики кадетских классов продемонстрировали шоу навыков рукопашного боя и танцевальный флешмоб.
Фото: “Крым.Реалии”
Стоит отметить, что украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму.
Юнармийское движение создано по инициативе Минобороны России и поддерживается президентом России. Членом “Юнармии” может стать школьник в возрасте от 11 до 18 лет. Юнармийское движение получило свое развитие в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году.
- 3 августа 2016 года первый замминистра юстиции РФ Сергей Герасимов вручил свидетельство о регистрации Всероссийского военно-патриотического движения “Юнармия” начальнику главного штаба этой организации Дмитрию Труненкову.