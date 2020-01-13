Об этом сообщается на странице организации “Крымская правозащитная группа” в Facebook.

Уточняется, что Гульсум Алиева является дочерью Муслима Алиева, который был ранее “осужден” оккупационными российскими властями по делу крымских мусульман.

Сообщается, что задержанную отвезли в отделение так называемой российской полиции в Армянске.

На данный момент в отделение выехал адвокат Эмиль Курбединов для того, чтобы отказать Алиевой юридическую помощь.

Также отмечается, что в 2018 году против Гульсум Алиевой уже было “возбуждено административное дело” оккупационными властями по статье “возбуждение вражды и ненависти”.

Позднее дело против активистки было прекращено.

Фото: Facebook/Крымская правозащитная группа

  • Ранее посол Турции в Украине заявлял, что официальная Анкара четко обозначил свою позицию в вопросах по Крыму и Донбассу.
  • Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял российскую делегацию, в которую впервые после аннексии Крыма вошли “депутаты” полуострова.
  • Министерство иностранных дел Украины направило Турции ноту протеста в связи с официальным приемом в Стамбуле российской делегации, в составе которой присутствовали крымские “депутаты”.
  • На прием Эрдоганом российских “депутатов” также отреагировали в Меджлисе крымскотатарского народа, заявив, что данные “депутаты” являются непосредственными участниками преступлений, связанных с незаконной аннексией Крыма Россией.