В оккупированном Крыму была задержана крымскотатарская активистка Гульсум Алиева.

Об этом сообщается на странице организации “Крымская правозащитная группа” в Facebook.

Уточняется, что Гульсум Алиева является дочерью Муслима Алиева, который был ранее “осужден” оккупационными российскими властями по делу крымских мусульман.

Сообщается, что задержанную отвезли в отделение так называемой российской полиции в Армянске.

На данный момент в отделение выехал адвокат Эмиль Курбединов для того, чтобы отказать Алиевой юридическую помощь.

Также отмечается, что в 2018 году против Гульсум Алиевой уже было “возбуждено административное дело” оккупационными властями по статье “возбуждение вражды и ненависти”.

Позднее дело против активистки было прекращено.