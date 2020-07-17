Правоохранители проводят обыски в Окружном административном суде Киева в рамках расследования "дел Майдана".

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

“Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований — расследование “дел Майдана”, — говорится в сообщении.

ОАСК называют обыски “попыткой дискредитации” суда и заявляют о нарушениях со стороны правоохранителей.

“В который раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела — на основании постановления суда (на этот раз — Ленинского районного суда Кировограда)”, — отметили в суде.

Также указано что суд продолжает работу в обычном режиме.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что обыски осуществляются его сотрудниками. Цель следственных действий — “изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства”.

О каком именно производстве идет речь — не сообщается.

Напомним, в июле 2019 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка с членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

Глава суда Павел Вовк заявил, что опубликованная НАБУ прослушка судей ОАСК – подделка.

Сергей Горбатюк, экс-глава Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры заявлял, что ОАСК системно вмешивается в рассмотрение дел судами и деятельность высших органов государственной власти.