Об этом пишет американское издание The Washington Post.

На одном видео, которое опубликовано в Twitter, показана группа людей, которых идентифицировали как Proud Boys, марширующих с баннером Black Lives Matter над головами, а затем слышны аплодисменты, когда поджигают этот баннер. При этом слышны крики “к черту антифа”.

Баннер сорвали из Объединенной методистской церкви Эсбери, одной из старейших церквей города, куда ходят представители черной расы. Эсбери построена в 1836 году.

“Прошлой ночью демонстранты, участвовавшие в собраниях MAGA, сорвали наш баннер Black Lives Matter и буквально сожгли его на улице. Мне было особенно больно видеть наше имя, Эсбери, в огне”, – говорится в заявлении преподобного Иантера М. Миллса, старшего пастора церкви.

The Proud Boys and Trump supporters burn the BLM banner while chanting and cheering in downtown DC: pic.twitter.com/L16azBBhbr

— Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) December 13, 2020