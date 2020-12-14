В субботу вечером в США в округе Колумбия во время протестов сторонников Трампа с двух церквей сорвали баннеры движения Black Lives Matter. Теперь полиция проводит расследование преступления, "совершенного на почве ненависти".

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

На одном видео, которое опубликовано в Twitter, показана группа людей, которых идентифицировали как Proud Boys, марширующих с баннером Black Lives Matter над головами, а затем слышны аплодисменты, когда поджигают этот баннер. При этом слышны крики “к черту антифа”.

Баннер сорвали из Объединенной методистской церкви Эсбери, одной из старейших церквей города, куда ходят представители черной расы. Эсбери построена в 1836 году.

“Прошлой ночью демонстранты, участвовавшие в собраниях MAGA, сорвали наш баннер Black Lives Matter и буквально сожгли его на улице. Мне было особенно больно видеть наше имя, Эсбери, в огне”, – говорится в заявлении преподобного Иантера М. Миллса, старшего пастора церкви.

The Proud Boys and Trump supporters burn the BLM banner while chanting and cheering in downtown DC: pic.twitter.com/L16azBBhbr — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) December 13, 2020

Другое видео, опубликованное в Twitter, показывает, как вывеску Black Lives Matter сорвали возле Африканской методистской епископальной церкови на 15-й улице.

На видео слышно, как группа скандирует: “Чьи улицы? Наши улицы!”.

Proud Boys tear down another Black Lives Matter board from the Metropolitan African Methodist Episcopal Church #DC #MarchForTrump #DefendDC #ProudBoys pic.twitter.com/ml1TbhV98Q — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 13, 2020

Стоит отметить, что в эту церковь ходили Фредерик Дуглас, и президенты, включая Барака Обаму, Билла Клинтона и Уильяма Ховарда Тафта.

“Мы серьезно относимся к этим преступлениям и в настоящее время расследуем их как возможные преступления на почве ненависти”, – заявила пресс-секретарь полиции округа Алайна Герц.

Почти три десятка человек были арестованы во время протестов, в том числе 10 человек, которым были предъявлены обвинения в совершении административного правонарушения, шесть – в нападении на сотрудников полиции и четыре – в массовых беспорядках.

Протестующие вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свой отказ признать результаты президентских выборов до того, как в понедельник соберется коллегия выборщиков, чтобы официально объявить о поражении президента Трампа.