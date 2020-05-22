В Оксфордском университете Великобритании приступили ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса на людях.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

“Научная группа завершила первую фазу испытания, в которой было проведено более 1000 прививок. Второй этап теперь расширит возрастной диапазон участников, которые получают пробную вакцину, включая взрослых и детей”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что во втором этапе испытаний будут участвовать 10 260 людей.

При этом на третьем этапе, дата начала которого пока что не уточняется, будет увеличено количество участников исследования в возрасте старше 18 лет.

По словам главы научно-исследовательской группы, профессора Эндрю Полларда, в данный момент исследования продвигаются хорошо и следующие этапы должны определить, сможет ли вакцина защитить население.