Об этом сообщает пресс-служба университета.
“Научная группа завершила первую фазу испытания, в которой было проведено более 1000 прививок. Второй этап теперь расширит возрастной диапазон участников, которые получают пробную вакцину, включая взрослых и детей”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что во втором этапе испытаний будут участвовать 10 260 людей.
При этом на третьем этапе, дата начала которого пока что не уточняется, будет увеличено количество участников исследования в возрасте старше 18 лет.
По словам главы научно-исследовательской группы, профессора Эндрю Полларда, в данный момент исследования продвигаются хорошо и следующие этапы должны определить, сможет ли вакцина защитить население.
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