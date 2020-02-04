Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Европейскую солидарность” беспокоят планы Банковой проводить местные выборы на Донбассе уже в октябре. Об этом свидетельствуют заявления окружения Зеленского. Подчеркиваем, что никаких предпосылок для местных выборов в ОРДЛО нет. Российские оккупационные войска остаются на позициях и почти каждый день гибнут наши воины. Проводить выборы в таких условиях – это собственными руками обречь Донбасс в сценарий так называемого Крымского референдума 2014 под дулами российских автоматов”, – заявил Герасимов.

Также нардеп подчеркнул, что Президент Владимир Зеленский был вынужден отложить изменения в Конституцию по части децентрализации только из-за активных действий оппозиции и общественности.

“Европейская солидарность” жестко противостоит этому. Мы вместе с вами заставили власть отозвать закон о децентрализации внутри которого они спрятали федерализацию, “формулу Штайнмайера” и централизацию вместо децентрализации“, – сказал он.

Напомним, что помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в “нормандском формате” будут сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.