Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“Европейскую солидарность” беспокоят планы Банковой проводить местные выборы на Донбассе уже в октябре. Об этом свидетельствуют заявления окружения Зеленского. Подчеркиваем, что никаких предпосылок для местных выборов в ОРДЛО нет. Российские оккупационные войска остаются на позициях и почти каждый день гибнут наши воины. Проводить выборы в таких условиях – это собственными руками обречь Донбасс в сценарий так называемого Крымского референдума 2014 под дулами российских автоматов”, – заявил Герасимов.
Также нардеп подчеркнул, что Президент Владимир Зеленский был вынужден отложить изменения в Конституцию по части децентрализации только из-за активных действий оппозиции и общественности.
“Европейская солидарность” жестко противостоит этому. Мы вместе с вами заставили власть отозвать закон о децентрализации внутри которого они спрятали федерализацию, “формулу Штайнмайера” и централизацию вместо децентрализации“, – сказал он.
Напомним, что помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в “нормандском формате” будут сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников отмечал, что “формула Штайнмайера” уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, только “звучит немножечко иначе”.