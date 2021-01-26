В оккупированном Крыму на аукционе продали винный завод "Коктебель" за 110,2 млн российских рублей ($1,43 млн).

Об этом сообщается на сайте для размещения информации о проведении торгов.

Так, к аукциону допустили две компании и одно физлицо – арендатора ООО “Завод марочных вин “Коктебель”, российскую компанию “НТЦ “Кристаллкор” (Санкт-Петербург), а также физлицо Андрея Шкловского – учредителя ООО “Бонусмолл” в Перми. Стартовая цена – 100 млн рублей.

Покупатель – ООО “Завод марочных вин “Коктебель”.

“Победителем аукциона в электронной форме (процедура 178fz25122000049) признан участник № 538005 – Общество с ограниченной ответственностью “Завод марочных вин Коктебель”, предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену лота № 1 в размере 110 178 094 (сто десять миллионов сто семьдесят восемь тысяч девяносто четыре) рубля 77 (семьдесят семь) копеек (с учетом НДС)”, – говорится на сайте.

Компания-победитель принадлежит российскому Гатчинскому спиртовому заводу в Ленинградской области.

Завод марочных вин “Коктебель” был основан в 1879 году. На его территории расположены виноградники на площади около 1070 га и емкостной парк на 5 млн литров для производства десертных вин и портвейнов.