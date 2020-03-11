Сегодня, 11 марта, сотрудники ФСБ России провели серию обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае. По последней информации, задержаны пять человек.

Об этом сообщает издание “Крым.Реалии”.

Отмечается, что на место проведения обысков не пускали адвокатов. В ходе них российские силовики изымали телефоны и подбрасывали литературу.

По данным крымской правозащитницы Лутфии Зудиевой, оккупанты провели в общей сложности семь обысков, по результатам которых задержали пять человек: Энвера Мустафаева, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. Их увезли в отделение ФСБ.

Она отметила, что всем задержанным инкриминируют статью 205.5 уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Между тем в Главном управлении Национальной полиции Украины в АР Крым и г. Севастополе сообщили, что следственное управление открыло уголовное производство по фактам сегодняшних незаконных обысков в оккупированном Бахчисарае.

“Во время мониторинга сети Интернет было обнаружено информацию, что 11 марта текущего года в Бахчисарае АР Крым незаконно созданными правоохранительными органами оккупационной власти проведено 7 обысков по месту жительства крымских татар. По данному факту следственным управлением ГУНП в АР Крым и г. Севастополе внесении сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что виновным грозит уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы. Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.