Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
“Щойно підконтрольний окупаційній владі так званий “Джанкойський районний суд“, що у тимчасово окупованому Криму, виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних Сил України Євгенію Добринському за начебто незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українця засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.
“Засуджую дії підконтрольного окупаційній владі суду, адже кримінальна справа є сфабрикованою. Докази надані суду стороною захисту під час судових засідань свідчать про невинуватість українського військовослужбовця. Вважаю неприпустимим переслідування наших громадян за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України та засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права“, – наголосила Денісова.
Вона також закликала представників міжнародної спільноти продовжувати тиск на РФ, аби зупинити незаконні переслідування і судилища над громадянами України та звільнити усіх бранців Кремля.
- Раніше повідомлялося, що 30 травня минулого року на адміністративному кордоні з анексованим Кримом, в районі півострова Чонгар, викрали українського військового.
- Пізніше Федеральна служба безпеки Росії підтвердила затримання українського військового. Там також назвали його ім’я – Є.В. Добринський, 1992 року народження.