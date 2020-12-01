Австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau" участвует во флагманском проект президента России Владимира Путина в оккупированном Крыму - сооружении оперного театра в Севастополе. Поэтому Украина начала готовить санкции.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

“Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро “Coop Himmelblau” во флагманском проекте Путина в Крыму – сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам”, – говорится в сообщении.

Щерба отметил, что на данный момент эти слухи живо подтверждаются российскими СМИ.

“Мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и уведомить архитектора Прикса, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным”, – подчеркнул он.