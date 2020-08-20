В многоквартирном жилом доме в поселке Кача в оккупированном Севастополе произошел взрыв газового баллона. Подконтрольное России МЧС Севастополя сообщает об эвакуации 46 человек, 12 из которых - дети.

Об этом сообщает издание “Крим.Реалии”.

“20 августа в 7:00 20 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в городе Севастополе поступило сообщение о том, что в поселке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме произошел взрыв в квартире на пятом этаже “, – говорится в сообщении МЧС.

Пожар вспыхнул в квартире на площади 60 кв. метров.

В то же время пророссийское информационное агентство “Крыминформ” сообщает, что в результате взрыва погиб один человек.

По данным “Крим.Реалии”, пожар со взрывом произошли на балконе 5-го этажа дома №28 по улице Авиаторов. На балконе хранились газовые баллоны.