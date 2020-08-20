Об этом сообщает издание “Крим.Реалии”.
“20 августа в 7:00 20 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в городе Севастополе поступило сообщение о том, что в поселке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме произошел взрыв в квартире на пятом этаже “, – говорится в сообщении МЧС.
Пожар вспыхнул в квартире на площади 60 кв. метров.
В то же время пророссийское информационное агентство “Крыминформ” сообщает, что в результате взрыва погиб один человек.
По данным “Крим.Реалии”, пожар со взрывом произошли на балконе 5-го этажа дома №28 по улице Авиаторов. На балконе хранились газовые баллоны.
- Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.