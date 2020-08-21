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В оккупированном Симферополе вводят почасовой график подачи воды

В оккупированном Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах вводят почасовой график подачи воды.

Пятница, 21 августа 2020, 17:50

Об этом сообщила пресс-служба так называемого Совета министров Крыма.

”В столице Крыма и прилегающих 39 населенных пунктах сложилась непростая ситуация c водообеспечением. Из-за засушливой погоды до критического уровня опустился уровень запасов водохранилищ. Поскольку Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются только за счет дождей и таяния снегов, для предупреждения ухудшения ситуации, принято вынужденное решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения”, – говорится в сообщении.

1 этап ограничений начнется с 24 августа. С этого дня снизят отбор воды из водохранилищ до 140 тысяч кубометров в сутки, а также прекратят горячее водоснабжение.

2 этап, который будет длиться с 31 августа по 7 сентября, предусматривает уменьшение отбора из водохранилищ до 120 тысяч кубометров в сутки, а также введение подачи воды по графику. Часть районов Симферополя перейдет на дневное обеспечение водой (с 6:00 до 23:00), остальные будут получать воду два раза в день по несколько часов.

На 3 этапе, который стартует с 7 сентября, снижается подача воды до 100 тысяч кубометров в сутки, а также вводится почасовая подача воды утром и вечером. В частности, утвержденные ранее графики, будут сокращаться по часам, а те районы, которые получали воду два раза в сутки, могут перейти на один раз в сутки.

  • В марте, сразу после назначения премьер-министром, Денис Шмыгаль сделал неоднозначное заявление о том, что Украина должна подавать воду в Крым “потому что там живут украинцы”. Впоследствии он отказался от своих слов. В дальнейшем, выступая в Верховной Раде, Шмыгаль сообщил, что в случае необходимости воду в аннексированный Крым можно доставлять “цистернами и канистрами” для нужд украинцев.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жители в оккупированном Россией Крыму обеспечены питьевой водой, а проблемы испытывает промышленность оккупантов.
  • В “Слуге народа” заявляли, что президент Владимир Зеленский против возобновления поставок воды в оккупированный Крыму.
Теги: графік, Крым, вода, Симферополь

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