В оккупированном Симферополе вводят почасовой график подачи воды

Об этом сообщила пресс-служба так называемого Совета министров Крыма.
”В столице Крыма и прилегающих 39 населенных пунктах сложилась непростая ситуация c водообеспечением. Из-за засушливой погоды до критического уровня опустился уровень запасов водохранилищ. Поскольку Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются только за счет дождей и таяния снегов, для предупреждения ухудшения ситуации, принято вынужденное решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения”, – говорится в сообщении.
1 этап ограничений начнется с 24 августа. С этого дня снизят отбор воды из водохранилищ до 140 тысяч кубометров в сутки, а также прекратят горячее водоснабжение.
2 этап, который будет длиться с 31 августа по 7 сентября, предусматривает уменьшение отбора из водохранилищ до 120 тысяч кубометров в сутки, а также введение подачи воды по графику. Часть районов Симферополя перейдет на дневное обеспечение водой (с 6:00 до 23:00), остальные будут получать воду два раза в день по несколько часов.
На 3 этапе, который стартует с 7 сентября, снижается подача воды до 100 тысяч кубометров в сутки, а также вводится почасовая подача воды утром и вечером. В частности, утвержденные ранее графики, будут сокращаться по часам, а те районы, которые получали воду два раза в сутки, могут перейти на один раз в сутки.
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