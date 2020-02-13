В Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ, когда там был Зеленский — «Схемы»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат в Омане, когда там находился Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщают “Схемы: коррупция в деталях”.

По информации журналистов, российский силовик прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

“Схемы” сообщают, что получив информацию о пассажире из Москвы от одного источника, журналистам удалось получить ее подтверждение и с помощью другого, не связанного источника — в базе данных о пересечении границы России.

Согласно мониторингу российских новостей за 8 января, в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.

“Доверенный силовик Путина, секретарь Совета безопасности России летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержался почти на сутки”, – говорится в материале “Схем”.

В Офисе президента отрицают знакомство Зеленского с Патрушевым.

“Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым”, – ответили в пресс-службе Зеленского.

У коментарі для Радіо Свобода Єрмак заявив, що Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, а з представниками Росії – поготів pic.twitter.com/uUTDkE2B8J — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 12, 2020

В Офисе Зеленского также пригрозили журналистам судебным иском в случае “дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией”.

Журналисты заявили, что в Офисе президента проигнорировали вопрос о том, по каким причинам глава государства воспользовался именно тем частным самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев.

В Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, однако с ним связаться так и не удалось.

По словам шеф-редактора российского издания The Insider Романа Доброхотова Патрушев “как силовик, конечно, он — второй человек после Владимира Путина”.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.

Напомним, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых был запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что охрана Владимира Зеленского в Омане обошлась государственному бюджету Украины почти в 75 000 гривен.